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Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
2020-04-29T19:29
https://ria.ru/20200429/1570768405.html
Подмосковным педагогам повысят надбавки за классное руководство
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РИА Новости

Подмосковным педагогам повысят надбавки за классное руководство

19:29 29.04.2020
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© РИА Новости / Михаил МокрушинУчитель ведет урок у учеников начальной школы
Учитель ведет урок у учеников начальной школы
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. На онлайн-заседании Мособлдумы обсудили законопроект об увеличении надбавки педагогам за классное руководство. С учетом дополнительных средств сумма может увеличиться с 6 до 11 тысяч рублей, сообщил телеканал "360".
Представитель Мособлдумы Олег Рожнов заверил, что принято решение поддержать законопроект.
По словам заместителя министра образования Подмосковья Андрея Лазарева, на выплаты предусмотрено 911,5 миллиона рублей. Учителя смогут получать увеличенную надбавку с 1 сентября 2020 года. Всего же в области работает порядка 30 тысяч классных руководителей.
Отмечается, что еще до перехода на дистанционное обучение было принято решение повысить надбавку на 5 тысяч рублей, при этом все региональные выплаты сохранятся.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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