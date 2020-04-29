Подмосковным педагогам повысят надбавки за классное руководство

По словам заместителя министра образования Подмосковья Андрея Лазарева, на выплаты предусмотрено 911,5 миллиона рублей. Учителя смогут получать увеличенную надбавку с 1 сентября 2020 года. Всего же в области работает порядка 30 тысяч классных руководителей.

Отмечается, что еще до перехода на дистанционное обучение было принято решение повысить надбавку на 5 тысяч рублей, при этом все региональные выплаты сохранятся.