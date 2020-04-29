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Религия и мировоззрение
2020-04-29T19:32
https://ria.ru/20200429/1570768345.html
Мухетдинов: идеи милосердия, озвученные Путиным, созвучны работе ДУМ РФ
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РИА Новости

Мухетдинов: идеи милосердия, озвученные Путиным, созвучны работе ДУМ РФ

19:12 29.04.2020 (обновлено: 19:32 29.04.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗаседание Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Заседание Международного дискуссионного клуба Валдай
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Принципы милосердия и любви к ближнему, о которых во вторник заявил президент Владимир Путин, лежат в основе ислама и созвучны работе Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ), заявил РИА Новости первый замглавы ДУМ РФ, член президиума Совета муфтиев России Дамир Мухетдинов.
Во вторник президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ сказал, что жизнь человека дана свыше и является абсолютной ценностью. Говоря о борьбе с коронавирусом и режиме самоизоляции, он подчеркнул, что личная свобода не может быть выше интересов и свободы других людей. Также глава государства отметил, что философия любви к человеку помогла "нам выстоять на протяжении веков", а ценности взаимопомощи, взаимовыручки и солидарности являются главной опорой государственности России. Эти ценности, по словам президента, получены "вместе с православием" и лежат в основе других религий народов России – ислама, буддизма, иудаизма.
"Все вопросы, которые подчеркнул президент (о милосердии, ценности человеческой жизни, любви к людям – ред.) актуальны не просто в связи с ситуацией в мире. Для нас, мусульман, это основа нашей религии. Мы не видим поклонение Богу иначе, кроме как в служении человеку. Проявление милосердия, сострадания к ближнему и дальнему, особенно к детям, родственникам, соседям – задача и цель существования верующего человека", - сказал Мухетдинов.
Он отметил, что во вторник ДУМ РФ на онлайн заседании глав духовных управлений мусульман России – это более 55 субъектов страны – обсудило послание президента Путина.
"Деятельность, которую проводят наши организации, созвучна этим идеям", - подытожил представитель ДУМ РФ.
Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин читает молитву в Московской Соборной мечети. 1 сентября 2017
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Религия и мировоззрениеКоронавирус COVID-19РелигияДамир МухетдиновНовости - Религия и мировоззрениеВладимир ПутинОбщество
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