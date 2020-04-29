Мухетдинов: идеи милосердия, озвученные Путиным, созвучны работе ДУМ РФ

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Принципы милосердия и любви к ближнему, о которых во вторник заявил президент Владимир Путин, лежат в основе ислама и созвучны работе Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ), заявил РИА Новости первый замглавы ДУМ РФ, член президиума Совета муфтиев России Дамир Мухетдинов.

Во вторник президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ сказал, что жизнь человека дана свыше и является абсолютной ценностью. Говоря о борьбе с коронавирусом и режиме самоизоляции, он подчеркнул, что личная свобода не может быть выше интересов и свободы других людей. Также глава государства отметил, что философия любви к человеку помогла "нам выстоять на протяжении веков", а ценности взаимопомощи, взаимовыручки и солидарности являются главной опорой государственности России. Эти ценности, по словам президента, получены "вместе с православием" и лежат в основе других религий народов России – ислама, буддизма, иудаизма.

"Все вопросы, которые подчеркнул президент (о милосердии, ценности человеческой жизни, любви к людям – ред.) актуальны не просто в связи с ситуацией в мире. Для нас, мусульман, это основа нашей религии. Мы не видим поклонение Богу иначе, кроме как в служении человеку. Проявление милосердия, сострадания к ближнему и дальнему, особенно к детям, родственникам, соседям – задача и цель существования верующего человека", - сказал Мухетдинов.

Он отметил, что во вторник ДУМ РФ на онлайн заседании глав духовных управлений мусульман России – это более 55 субъектов страны – обсудило послание президента Путина.