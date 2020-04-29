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Распространение нового коронавируса
2020-04-29T19:10
https://ria.ru/20200429/1570768273.html
В Греции будут штрафовать за отсутствие медицинской маски
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РИА Новости

В Греции будут штрафовать за отсутствие медицинской маски

19:10 29.04.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинские маски
Медицинские маски
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Медицинские маски. Архивное фото
АФИНЫ, 29 апр - РИА Новости. Ношение защитной маски в транспорте и закрытых помещениях будет обязательным в Греции после отмены с 4 мая ряда ограничений из-за коронавируса, штраф за отсутствие маски составит 150 евро, сообщил на брифинге в среду заместитель министра гражданской защиты Никос Хардалиас, отвечающий за координацию действий по борьбе с коронавирусом.
Накануне премьер-министр Кириакос Мицотакис в телеобращении рассказал о плане постепенного снятия ограничительных мер, которые были приняты в связи с пандемией коронавируса. С 4 мая восстановится транспортное сообщение по всей Греции, за исключением островов. В этот же день откроются магазины розничной торговли, за исключением крупных торговых центров типа "магазин в магазине", а также салоны красоты и парикмахерские.
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"Использование защитных масок является обязательным в общественном транспорте как для работников, так и для пассажиров. Также обязательно для работников и клиентов, посетителей, потребителей использование маски в супермаркетах, продуктовых магазинах, в такси, парикмахерских, салонах красоты, в больницах, а также в диагностических центрах. В случае нарушения накладывает штраф в 150 евро", - сказал Хардалиас.
По его словам, необходимо будет также соблюдать дистанцию, более конкретные инструкции опубликуют в ближайшие дни.
Хардалиас призвал всех до понедельника оставаться дома, а после ослабления ограничений продолжать соблюдать меры гигиены.
Специалист по инфекционным заболеваниям, представитель министерства здравоохранения по новому коронавирусу Сотирис Циодрас заявил, что новые данные говорят в пользу использования защитной маски. Ранее Циодрас рекомендовал не носить маску.
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"Данные (специалистов) сейчас поддерживают использование маски, тогда не поддерживали. Тогда было достаточно запрета (на передвижение), но сейчас условия меняются. Сохранится требования соблюдать дистанцию, но они не всегда будут соблюдаться. Использование маски будет дополнительной мерой для того, чтобы мы не передавали вирус", - пояснил Циодрас изменение позиции.
Он также сказал, что использование маски не заменяет основные правила гигиены, а также соблюдение дистанции. При этом он подчеркнул, что маски с клапаном не подходят для широкой публики.
По его словам, маска должна быть не хирургической, а простой, тканевой или даже бумажной, а ее использование должно сопровождаться хорошим мытьем рук. Он сообщил, что национальная система здравоохранения подготовит указания по уходу и чистке масок.
В Греции за последние сутки один человек умер от COVID-19, зафиксированы 10 новых случаев заражения коронавирусом, всего в стране подтверждены 2 576 случаев инфицирования.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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