МИД заявил о "пандемии фейков" вокруг России

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Количество публикаций в СМИ, содержащих дезинформацию о России или ее роли в последние недели возросло, страна оказалась в центре "пандемии фейков", заявила в среду официальный представитель МИД РФ Количество публикаций в СМИ, содержащих дезинформацию о России или ее роли в последние недели возросло, страна оказалась в центре "пандемии фейков", заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

"Обратили внимание на то, что за последние пару недель начался какой-то новый дезинформационный бум, пандемия фейков, и мы фиксируем, что мы как страна занимаем в этой странной дезинформационной кампании одно из главных мест", - сказала Захарова на брифинге.

В качестве примера она привела ситуацию с публикациями в чешских СМИ о якобы имевшей место попытке организовать покушение на местных чиновников, причастных к сносу памятника советскому маршалу Ивану Коневу. Но были и другие случаи. По словам Захаровой, России, в том числе, пытаются приписать "стремление разобщить западное сообщество и его структуры, такие как НАТО и Евросоюз".

"Внушается или прививается некий стереотип относительно того, что все опасное исходит именно от России", - сказала Захарова. При этом, обратила внимание она, "многие из тех проблем, с которыми сегодня сталкиваются западные страны, носят глубинный характер".

"Но некоторые наши коллеги на Западе не утруждают себя разбором первопричин их собственных трудностей и по привычке стараются найти виновных вовне, пытаются заняться поиском неких внешних сил. И как правило, они идут по хорошо проторенной дороге и говорят о том, что все дело в России. Мы уже привыкли, что если итоги выборов или референдумов оказываются не по душе нашим партнерам, то сразу обвиняют Россию во вмешательстве", - заявила Захарова.