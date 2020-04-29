Начальника нижегородского ГИБДД обнаружили мертвым

В ведомстве уточнили, что полицейский находился в отпуске, начата служебная проверка.

Восемнадцатого апреля заместителя Ржевского Алексея Сатова поместили под домашний арест по делу о превышении полномочий. По версии следствия, он приказал подчиненному сфальсифицировать протокол ДТП, после чего наказали невиновного в аварии водителя.