Начальника нижегородского ГИБДД обнаружили мертвым

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 апр — РИА Новости. Начальника управления ГИБДД по Нижегородской области Павла Ржевского нашли мертвым, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
В ведомстве уточнили, что полицейский находился в отпуске, начата служебная проверка.
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Восемнадцатого апреля заместителя Ржевского Алексея Сатова поместили под домашний арест по делу о превышении полномочий. По версии следствия, он приказал подчиненному сфальсифицировать протокол ДТП, после чего наказали невиновного в аварии водителя.
Два дня спустя глава областной ГИБДД подал рапорт об увольнении из-за достижения предельного возраста пребывания на службе.
Ржевский возглавлял управление ГИБДД по Нижегородской области с июня 2014 года. Он был награжден государственными и ведомственными наградами.