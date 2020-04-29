Подмосковье вышло на плато по заболеваемости коронавирусом

Проверка наличия цифровых пропусков в районе Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. вышло на плато по количеству заболевших коронавирусом, заявил губернатор Подмосковье вышло на плато по количеству заболевших коронавирусом, заявил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".

Он отметил, что какое-то время регион останется на плато, а потом будет спад.

Глава региона пообещал, что на майские праздники в Подмосковье усилят патрули. Воробьев отметил, что несмотря на хорошую погоду "нужно держать ухо востро".

Он призвал всех жителей "думать головой" перед тем, как выйти из дома.

В ожидании спада

В Московской области выявили 10 917 случаев заражения, за минувшие сутки прирост составил 686 человек. С начала эпидемии в Подмосковье умерли 90 заболевших.

Накануне Воробьев продлил режим самоизоляции в регионе до 11 мая. Смягчение ограничительных мер последует после спада уровня заболеваемости.

Всего в России вирус диагностировали у 99 399 человек, умерли от заболевания 972 пациента, поправились 10 286.

Почти у 45% новых заболевших болезнь протекает без симптомов.