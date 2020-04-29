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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-29T19:13
https://ria.ru/20200429/1570767786.html
Подмосковье вышло на плато по заболеваемости коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570135788_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f04f502f139961e003c8b06dc50d5045.jpg
РИА Новости

Подмосковье вышло на плато по заболеваемости коронавирусом

19:13 29.04.2020
36844
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПроверка наличия цифровых пропусков в районе Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье
Проверка наличия цифровых пропусков в районе Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Подмосковье вышло на плато по количеству заболевших коронавирусом, заявил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
Он отметил, что какое-то время регион останется на плато, а потом будет спад.
Глава региона пообещал, что на майские праздники в Подмосковье усилят патрули. Воробьев отметил, что несмотря на хорошую погоду "нужно держать ухо востро".
Он призвал всех жителей "думать головой" перед тем, как выйти из дома.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
29 апреля, 18:18Распространение нового коронавируса
Воробьев оценил ситуацию со средствами защиты в Подмосковье

В ожидании спада

В Московской области выявили 10 917 случаев заражения, за минувшие сутки прирост составил 686 человек. С начала эпидемии в Подмосковье умерли 90 заболевших.
Накануне Воробьев продлил режим самоизоляции в регионе до 11 мая. Смягчение ограничительных мер последует после спада уровня заболеваемости.
Всего в России вирус диагностировали у 99 399 человек, умерли от заболевания 972 пациента, поправились 10 286.
Почти у 45% новых заболевших болезнь протекает без симптомов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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15800255
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в России
Популярные комментарии
наверно разнарядка по прогнозам и штрафам спущена с самого верхнего бункера
29 апреля, 20:47
iporev
1300001
Что-то с трудом верится.... А вот то, что в Подмосковье в деревнях и малых городах не соблюдается режим самоизоляции - ФАКТ..
29 апреля, 20:37
Влад С
1000003
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