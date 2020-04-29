В Москве продлили коды на такси для людей со служебными удостоверениями

"Те люди, которые по указу мэра имели право передвигаться без цифрового пропуска, это владельцы различного рода удостоверений государственного образца и так далее, они продолжают двигаться в таком же режиме", - сказал Лысенко.

Он добавил, что в случае, если им понадобится дополнительно привязать к удостоверению свою "Тройку" или номер автомобиля, они могут использовать ту же форму, которая уже была на портале nedoma.mos.ru для привязки. "Также у них сохраняют действие цифровые коды, которые они получили ранее для передвижения на такси. Он (код) продлился до 11 мая включительно", - сказал Лысенко.