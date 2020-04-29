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2020-04-29T18:57
https://ria.ru/20200429/1570767556.html
В Москве продлили коды на такси для людей со служебными удостоверениями
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РИА Новости

В Москве продлили коды на такси для людей со служебными удостоверениями

18:57 29.04.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИнспекторы дорожно-патрульной службы во время проверки наличия цифрового пропуска на передвижение по Москве
Инспекторы дорожно-патрульной службы во время проверки наличия цифрового пропуска на передвижение по Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Инспекторы дорожно-патрульной службы во время проверки наличия цифрового пропуска на передвижение по Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Люди со служебными удостоверениями продолжат двигаться по Москве как и раньше, если они оформляли код для поездок на такси, он автоматически продлевается до 11 мая, сообщил журналистам глава департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.
Накануне президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая. По его словам, необходимость пролонгации жестких мер борьбы с COVID-19 объясняется тем, что эпидемия в России еще не достигла своего пика, и страна перед самым напряженным этапом борьбы с эпидемией.
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"Те люди, которые по указу мэра имели право передвигаться без цифрового пропуска, это владельцы различного рода удостоверений государственного образца и так далее, они продолжают двигаться в таком же режиме", - сказал Лысенко.
Он добавил, что в случае, если им понадобится дополнительно привязать к удостоверению свою "Тройку" или номер автомобиля, они могут использовать ту же форму, которая уже была на портале nedoma.mos.ru для привязки. "Также у них сохраняют действие цифровые коды, которые они получили ранее для передвижения на такси. Он (код) продлился до 11 мая включительно", - сказал Лысенко.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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