ВОЗ проведет заседание чрезвычайного комитета по коронавирусу

ЖЕНЕВА, 29 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что проведет 30 апреля заседание чрезвычайного комитета по оценке ситуации с распространением COVID-19 в мире.
"В соответствии с международными правилами в области здравоохранения, я вновь проведу чрезвычайный комитет завтра, потому что прошло почти 3 месяца с того момента, как мы объявили наивысший уровень чрезвычайной ситуации. Комитет проведет оценку развития пандемии и посоветует обновленные рекомендации", - сказал Гебрейесус.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.