ВОЗ проведет заседание чрезвычайного комитета по коронавирусу

"В соответствии с международными правилами в области здравоохранения, я вновь проведу чрезвычайный комитет завтра, потому что прошло почти 3 месяца с того момента, как мы объявили наивысший уровень чрезвычайной ситуации. Комитет проведет оценку развития пандемии и посоветует обновленные рекомендации", - сказал Гебрейесус.