Лидер группы The Matrixx Глеб Самойлов попал в больницу

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Лидер группы The Matrixx Глеб Самойлов госпитализирован с острым приступом панкреатита, в связи с этим переносится онлайн-концерт, запланированный на 29 апреля, сказано на официальном сайте группы.

"Онлайн-концерт Глеба Самойлова и группы The Matrixx, запланированный на 29 апреля, переносится на 10 мая в связи с состоянием здоровья Глеба. Его экстренно госпитализировали с острым приступом панкреатита", - говорится в сообщении.