Лидер группы The Matrixx Глеб Самойлов попал в больницу

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Лидер группы The Matrixx Глеб Самойлов госпитализирован с острым приступом панкреатита, в связи с этим переносится онлайн-концерт, запланированный на 29 апреля, сказано на официальном сайте группы.
"Онлайн-концерт Глеба Самойлова и группы The Matrixx, запланированный на 29 апреля, переносится на 10 мая в связи с состоянием здоровья Глеба. Его экстренно госпитализировали с острым приступом панкреатита", - говорится в сообщении.
На данный момент состояние артиста стабильное, он находится под наблюдением врачей, добавляют в сообщении.
29 апреля, 00:00КультураЧто смотреть онлайн 29 апреля. Расписание трансляций