В Германии назвали участников церемонии в честь 75-летия окончания войны

БЕРЛИН, 29 апр — РИА Новости. В церемонии возложения венков в Берлине 8 мая при участии президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и канцлера Ангелы Меркель не будут участвовать приглашенные лица из других стран, заявили РИА Новости в ведомстве президента.
"Это не будет церемонией в классическом понимании, это будет возложение венков, в котором примут участие высшие представители исполнительной, законодательной и судебной власти страны, трансляция будет идти по телевидению", — сказала представитель ведомства, добавив, что "приглашенные лица не участвуют" в этой акции, в том числе представители иностранных государств.
Собеседница агентства добавила, что ранее запланированное официальное мероприятия в связи с 75-летней годовщиной окончания Второй мировой войны в Европе было отменено из-за пандемии коронавируса.
Ранее на брифинге в Берлине заместитель представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила, что, по ее данным, российские представители не приглашены на церемонию в связи с годовщиной 75-летия окончания Второй мировой войны в Берлине.