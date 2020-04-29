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Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-04-30T11:32
https://ria.ru/20200429/1570766884.html
В Германии назвали участников церемонии в честь 75-летия окончания войны
https://cdn23.img.ria.ru/images/151896/46/1518964610_0:0:1751:984_1036x0_80_0_0_c2708b650b6c6e2b21469be568944c93.jpg
РИА Новости

В Германии назвали участников церемонии в честь 75-летия окончания войны

18:43 29.04.2020 (обновлено: 11:32 30.04.2020)
34677
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФлаг над зданием Рейхстага в Берлине
Флаг над зданием Рейхстага в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 29 апр — РИА Новости. В церемонии возложения венков в Берлине 8 мая при участии президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и канцлера Ангелы Меркель не будут участвовать приглашенные лица из других стран, заявили РИА Новости в ведомстве президента.
"Это не будет церемонией в классическом понимании, это будет возложение венков, в котором примут участие высшие представители исполнительной, законодательной и судебной власти страны, трансляция будет идти по телевидению", — сказала представитель ведомства, добавив, что "приглашенные лица не участвуют" в этой акции, в том числе представители иностранных государств.
Собеседница агентства добавила, что ранее запланированное официальное мероприятия в связи с 75-летней годовщиной окончания Второй мировой войны в Европе было отменено из-за пандемии коронавируса.
Ранее на брифинге в Берлине заместитель представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила, что, по ее данным, российские представители не приглашены на церемонию в связи с годовщиной 75-летия окончания Второй мировой войны в Берлине.
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине
29 апреля, 15:2875 лет Великой Победы
Берлин мог не пригласить российскую делегацию на 75-летие окончания войны
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75 лет Великой ПобедыУльрике ДеммерФранк-Вальтер ШтайнмайерВторая мировая война (1939-1945)Ангела МеркельГерманияБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
Средняя зарплата в Германии 300 тысяч рублей, средняя зарплата в России 43 тысяч рублей. Оставлю это здесь для патриотов.
30 апреля, 01:39
Oleg  
7201652
Выпускник химфака МГУ, заместитель начальника в одной из научно-исследовательских лабораторий Bayer AG получает 2500 евро, из которых 1700-1800 уходит на жкх, налоги, страховку, семья их трёх человек. "Средняя зарплата 3750евро"? Пойти сказки дальше, навальнятам и им подобным нравится.
30 апреля, 05:14
pNpumba N
5220005
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