В Германии назвали участников церемонии в честь 75-летия окончания войны

"Это не будет церемонией в классическом понимании, это будет возложение венков, в котором примут участие высшие представители исполнительной, законодательной и судебной власти страны, трансляция будет идти по телевидению", — сказала представитель ведомства, добавив, что "приглашенные лица не участвуют" в этой акции, в том числе представители иностранных государств.