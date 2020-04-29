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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-29T18:42
https://ria.ru/20200429/1570766777.html
В Приднестровье число излечившихся от коронавируса достигло 47
https://cdn22.img.ria.ru/images/154921/97/1549219703_62:389:3010:2048_1036x0_80_0_0_a37b0c150aa77d4fd33a32c0e1f68856.jpg
РИА Новости

В Приднестровье число излечившихся от коронавируса достигло 47

18:42 29.04.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Скорая помощь. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Еще десять пациентов, заболевшие коронавирусом, выздоровели в непризнанном Приднестровье, общее число выздоровевших составило 47, сообщает в среду местный оперативный штаб по профилактике и недопущению распространения COVID-19.
"Из Слободзейского инфекционного госпиталя выписаны девять человек, излечившихся от COVID-19. Ещё один пациент, который больше не является носителем опасного вируса, вернулся домой из республиканского госпиталя ветеранов ВОВ", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что после проведённого курса противовирусной и антибактериальной терапии пробы пациентов прошли контрольное тестирование. Дважды подряд они дали отрицательный результат. Дома всех ждёт двухнедельный карантин. За состоянием здоровья выздоровевших будут наблюдать участковые врачи.
По данным оперштаба, всего COVID-19 лабораторно подтвержден у 428 приднестровцев, 359 пациентов (из них 13 детей) проходят лечение на территории республики, 47 пациентов выздоровели, 21 человек умер (у всех были серьезные сопутствующие хронические заболевания).
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,9 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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