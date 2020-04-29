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Распространение нового коронавируса
2020-04-29T21:00
https://ria.ru/20200429/1570766464.html
В "Газпроме" рассказали о влиянии коронавируса на цену газа
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569038810_0:108:3122:1865_1036x0_80_0_0_6aef82774e8b2dce76d5c52a91196f58.jpg
РИА Новости

В "Газпроме" рассказали о влиянии коронавируса на цену газа

18:36 29.04.2020 (обновлено: 21:00 29.04.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗапорный кран на компрессорной станции "Русская"
Запорный кран на компрессорной станции Русская
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. "Газпром" ожидает, что цены на газ в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе вырастут в два-три раза на горизонте нескольких лет при условии быстрого снижения числа случаев заболевания коронавирусом, например, при появлении эффективной вакцины от него, заявил начальник управления долгосрочных программ развития "Газпрома" Кирилл Полоус.
"Мы видим, что ситуация с коронавирусом меняется еженедельно и оказывает существенное влияние как на ситуацию в мире в целом, так и на нефтегазовую отрасль", - сказал Полоус в ходе телефонной конференции.
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"Но если говорить серьезно в отношении наших взглядов на долгосрочную перспективу или даже на среднесрочную перспективу, то если ситуация с коронавирусом пойдет по сценарию V-образного или U-образного, но сжатого периода, - скажем, будут разработаны средства эффективной вакцинации, - то мы предполагаем, что цены как в Европе, так и в АТР могут увеличиться не на какое-то количество долларов за MBTU, а в два или может быть даже в три раза на горизонте нескольких лет", - добавил он.
Исполняющий обязанности начальника департамента анализа и оптимизации "Газпром экспорта" Андрей Зотов подчеркнул, что оценивать стоимость портфеля продаж компании при текущей ситуации "идеального шторма" преждевременно.
"Можно отметить, что на сегодняшний день форвардные кривые на основных ликвидных торговых площадках континентальной Европы показывают, что к лету произойдет некоторое снижение цены до уровня порядка 70 долларов за тысячу кубов. Но при этом к зимнему периоду ожидается рост цен по форвардным кривым на 50 и даже 60 долларов", - заявил Зотов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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