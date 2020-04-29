В "Газпроме" рассказали о влиянии коронавируса на цену газа

"Но если говорить серьезно в отношении наших взглядов на долгосрочную перспективу или даже на среднесрочную перспективу, то если ситуация с коронавирусом пойдет по сценарию V-образного или U-образного, но сжатого периода, - скажем, будут разработаны средства эффективной вакцинации, - то мы предполагаем, что цены как в Европе, так и в АТР могут увеличиться не на какое-то количество долларов за MBTU, а в два или может быть даже в три раза на горизонте нескольких лет", - добавил он.