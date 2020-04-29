Студенты российских вузов продолжат учиться дистанционно 6-8 мая

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Студенты российских вузов продолжат учиться дистанционно до 11 мая, соответствующий приказ Минобрнауки РФ опубликован в среду на сайте ведомства.
Документ подписал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Поправки вносятся в приказ министерства от 2 апреля. Согласно поправкам, дистанционный режим для сотрудников вузов и для студентов на фоне ситуации с коронавирусом продлен до 11 мая.
Накануне президент РФ Владимир Путин заявил о продлении режима нерабочих дней до 11 мая.
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