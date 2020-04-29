В ижевской больнице выявили 82 случая коронавируса

Врач рассказал, что происходит с легкими после заражения коронавирусом

Врач рассказал, что происходит с легкими после заражения коронавирусом

Он попросил жителей Удмуртии в майские праздники воздержаться от встреч с родными и друзьями.

Он отметил, что с 1 мая в регионе разрешены прогулки на велосипеде. Ранее Бречалов разрешил бег, скандинавскую ходьбу и индивидуальные занятия спортом при соблюдении санитарных норм.