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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-29T18:32
https://ria.ru/20200429/1570766110.html
В ижевской больнице выявили 82 случая коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570744783_0:321:3068:2047_1036x0_80_0_0_987a83c084d45219bcaf801676b7f350.jpg
РИА Новости

В ижевской больнице выявили 82 случая коронавируса

18:33 29.04.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники на территории ФМБА в Химках
Медицинские работники на территории ФМБА в Химках
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
УФА, 29 апр - РИА Новости. В больнице №1 Ижевска коронавирусной инфекцией заболели 82 пациента и врача, все восемь летальных случаев от инфекции в регионе произошли именно в этой клинике, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.
"Всего 228 случаев заболевания коронавирусом в Удмуртии, 82 из них в городской клинической больнице №1 Ижевска, все летальные исходы были там", - сказал в прямом эфире Бречалов на своей странице в "ВКонтакте".
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Он попросил жителей Удмуртии в майские праздники воздержаться от встреч с родными и друзьями.
"С 1 по 11 мая правоохранители будут работать в усиленном режиме, сохранять общественный порядок и контролировать ситуацию с коронавирусом", - сказал Бречалов.
Он отметил, что с 1 мая в регионе разрешены прогулки на велосипеде. Ранее Бречалов разрешил бег, скандинавскую ходьбу и индивидуальные занятия спортом при соблюдении санитарных норм.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр БречаловУдмуртская Республика (Удмуртия)ИжевскОбщество
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