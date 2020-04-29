В ижевской больнице выявили 82 случая коронавируса

УФА, 29 апр - РИА Новости. В больнице №1 Ижевска коронавирусной инфекцией заболели 82 пациента и врача, все восемь летальных случаев от инфекции в регионе произошли именно в этой клинике, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.
"Всего 228 случаев заболевания коронавирусом в Удмуртии, 82 из них в городской клинической больнице №1 Ижевска, все летальные исходы были там", - сказал в прямом эфире Бречалов на своей странице в "ВКонтакте".
Он попросил жителей Удмуртии в майские праздники воздержаться от встреч с родными и друзьями.
"С 1 по 11 мая правоохранители будут работать в усиленном режиме, сохранять общественный порядок и контролировать ситуацию с коронавирусом", - сказал Бречалов.
Он отметил, что с 1 мая в регионе разрешены прогулки на велосипеде. Ранее Бречалов разрешил бег, скандинавскую ходьбу и индивидуальные занятия спортом при соблюдении санитарных норм.
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