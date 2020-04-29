Тверская область усилит противопожарные меры в майские праздники

ТВЕРЬ, 29 апр - РИА Новости. В Тверской области благодаря принятым профилактическим и ограничительным мерам удалось не допустить возникновения крупномасштабных пожаров, заявил губернатор области Игорь Руденя.
"С 1 апреля в регионе введен особый противопожарный режим. На сегодняшний день благодаря принятым профилактическим и ограничительным мерам, совместной работе МЧС, глав муниципальных образований, министерств природных ресурсов, сельского хозяйства удалось не допустить крупномасштабных пожаров", – сказал глава региона на селекторном совещании с главами территорий.
По его словам, в период майских праздников особенно актуально обеспечить безопасность населенных пунктов, садово-огороднических и дачных товариществ, объектов экономики и социальной сферы.
Пресс-служба областного правительства напоминает, что ограничение на посещение лесов и въезды в массивы транспортных средств действует до 14 мая.