Тверская область усилит противопожарные меры в майские праздники

"С 1 апреля в регионе введен особый противопожарный режим. На сегодняшний день благодаря принятым профилактическим и ограничительным мерам, совместной работе МЧС, глав муниципальных образований, министерств природных ресурсов, сельского хозяйства удалось не допустить крупномасштабных пожаров", – сказал глава региона на селекторном совещании с главами территорий.