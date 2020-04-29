В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 2576

В отделениях интенсивной терапии интубирован 41 человек, из интенсивной терапии в связи с улучшением состояния здоровья переведен 71 пациент, рассказал он.

За сутки один человек умер от коронавируса, всего от COVID-19 в Греции скончались 139 человек, сообщил Циодрас.