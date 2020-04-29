В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 2576

АФИНЫ, 29 апр - РИА Новости. Один человек умер от COVID-19 в Греции за последние сутки, зафиксированы 10 новых случаев заражения коронавирусом, всего в стране подтверждены 2 576 случаев инфицирования, сообщил представитель министерства здравоохранения по новому коронавирусу Сотирис Циодрас на брифинге в среду.
В отделениях интенсивной терапии интубирован 41 человек, из интенсивной терапии в связи с улучшением состояния здоровья переведен 71 пациент, рассказал он.
За сутки один человек умер от коронавируса, всего от COVID-19 в Греции скончались 139 человек, сообщил Циодрас.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.