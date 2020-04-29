Педерсен оценил ситуацию с коронавирусом в Сирии

ООН, 29 апр – РИА Новости. Риск крупной вспышки коронавируса в Сирии, несмотря на небольшое число заболевших, сохраняется, заявил на заседании СБ ООН спецпредставитель генсека ООН по САР Гейр Педерсен.
"В то время, как масштаб проведения тестов на коронавирус остается ограниченным, официальное число заболевших COVID-19 сравнительно не высоко. Сообщается о 42 случаях в районах, контролируемых сирийским правительством, об одном на северо-востоке. И нет данных ни об одном случае на северо-западе", - сказал Педерсен.
"Мы все надеемся, что эти низкие цифры такими и останутся. Но, как и во всех странах, риск крупной вспышки коронавируса в Сирии есть", - подчеркнул он.
По его словам, важно следить за тенденциями распространения болезни в САР в ближайшие недели. "Также важно будет увеличение масштабов тестирования и медицинского потенциала во всех частях Сирии, а также важен обмен информацией между всеми сторонами", - указал Педерсен.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,9 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.