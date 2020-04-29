Педерсен оценил ситуацию с коронавирусом в Сирии

"В то время, как масштаб проведения тестов на коронавирус остается ограниченным, официальное число заболевших COVID-19 сравнительно не высоко. Сообщается о 42 случаях в районах, контролируемых сирийским правительством, об одном на северо-востоке. И нет данных ни об одном случае на северо-западе", - сказал Педерсен.

"Мы все надеемся, что эти низкие цифры такими и останутся. Но, как и во всех странах, риск крупной вспышки коронавируса в Сирии есть", - подчеркнул он.

По его словам, важно следить за тенденциями распространения болезни в САР в ближайшие недели. "Также важно будет увеличение масштабов тестирования и медицинского потенциала во всех частях Сирии, а также важен обмен информацией между всеми сторонами", - указал Педерсен.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,9 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.