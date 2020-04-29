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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-29T18:49
https://ria.ru/20200429/1570765520.html
Москалькова считает, что маски и лекарства должны быть дешевыми
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570089588_0:140:2808:1720_1036x0_80_0_0_7d267d7c7f62a669f661093535f59bda.jpg
РИА Новости

Москалькова считает, что маски и лекарства должны быть дешевыми

18:26 29.04.2020 (обновлено: 18:49 29.04.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота аптеки в Симферополе
Работа аптеки в Симферополе
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Работа аптеки в Симферополе. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Вся экономика в сегодняшних условиях пандемии должна быть перестроена так, чтобы средства защиты и лекарства для борьбы с коронавирусом были дешевыми или бесплатными, считает уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
Москалькова отметила, что в условиях пандемии, говоря о правах человека, нужно смотреть на то, достаточны ли принимаемые государством меры и реализуются ли они так, как их задумали глава государства и парламент.
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"В первую очередь, это социальная защита. Нам важно, чтобы народ не обнищал и не попал после выхода из карантина в такую сложную ситуацию, которая бы породила социальную напряженность и протест. Второй комплекс мер, конечно, направлен на защиту здоровья, чтобы сегодня вся экономика была перестроена в первую очередь на то, чтобы были дешевые, а может бесплатные маски, дезинфицирующие средства, перчатки, лекарства, которые необходимы для излечения людей", - сказала Москалькова в ходе пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Она также подчеркнула, что очень важны государственные меры поддержки транспорта. "В том числе вертолетов, которые могли бы вывозить вахтовиков, в том числе и иностранных граждан, трудовых мигрантов… ближе к их постоянному месту жительства или временному месту жительства с тем, чтобы люди не испытывали тех сложностей, с которыми мы сейчас столкнулись в Якутии и в ряде других регионов", - добавила омбудсмен.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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