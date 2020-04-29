Москалькова считает, что маски и лекарства должны быть дешевыми

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Вся экономика в сегодняшних условиях пандемии должна быть перестроена так, чтобы средства защиты и лекарства для борьбы с Вся экономика в сегодняшних условиях пандемии должна быть перестроена так, чтобы средства защиты и лекарства для борьбы с коронавирусом были дешевыми или бесплатными, считает уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова

Москалькова отметила, что в условиях пандемии, говоря о правах человека, нужно смотреть на то, достаточны ли принимаемые государством меры и реализуются ли они так, как их задумали глава государства и парламент.

"В первую очередь, это социальная защита. Нам важно, чтобы народ не обнищал и не попал после выхода из карантина в такую сложную ситуацию, которая бы породила социальную напряженность и протест. Второй комплекс мер, конечно, направлен на защиту здоровья, чтобы сегодня вся экономика была перестроена в первую очередь на то, чтобы были дешевые, а может бесплатные маски, дезинфицирующие средства, перчатки, лекарства, которые необходимы для излечения людей", - сказала Москалькова в ходе пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Она также подчеркнула, что очень важны государственные меры поддержки транспорта. "В том числе вертолетов, которые могли бы вывозить вахтовиков, в том числе и иностранных граждан, трудовых мигрантов… ближе к их постоянному месту жительства или временному месту жительства с тем, чтобы люди не испытывали тех сложностей, с которыми мы сейчас столкнулись в Якутии и в ряде других регионов", - добавила омбудсмен.