Педерсен призвал стороны конфликта в Сирии освободить удерживаемых лиц

ООН, 29 апр – РИА Новости. Спецпредставитель генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен призвал правительство и все стороны конфликта в Сирии немедленно освободить удерживаемых лиц на фоне угрозы распространения коронавируса в стране.
"Я давно призывал стороны перейти к широкомасштабному и одностороннему освобождению удерживаемых и похищенных лиц, а также к более значительным действиям по без вести пропавшим", - сказал Педерсен, выступая в ходе заседания СБ ООН.
"Пандемия делает эту гуманитарную задачу наиболее неотложной, чем когда-либо. Я продолжаю призывать сирийское правительство и все сирийские стороны последовать примеру правительств во всем мире и освободить задержанных", - подчеркнул он.
По его словам, это необходимо, для сдерживания распространения вируса в Сирии.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,9 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
29 апреля, 01:36Война в СирииПомпео призвал к прекращению огня в Сирии