Москалькова прокомментировала протесты из-за ограничительных мер

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Найти баланс между интересами сообщества и индивида в условиях пандемии коронавируса очень сложно, но государства вынуждены идти на эти меры ради жизни и здоровья граждан, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Вопрос об обеспокоенности (по теме - ред.) ограничительных мер абсолютно правильный и выстраданный в условиях сегодняшнего дня. Но мы сегодня разговаривали с омбудсменами 11 стран, и все государства вынуждены пойти на ограничительные меры ради жизни и здоровья. Здесь большая, глобальная, я бы сказала даже, научно-философская тема соотношения права индивида и права сообщества. Конечно, индивиду одному хочется больше свободы, и он готов рисковать своим здоровьем. Но сообщество не готово из-за отдельных индивидов заболеть и понести потери для жизни и здоровья своих близких и себя. Найти баланс между этими интересами крайне тяжело", - сказала Москалькова в ходе пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня", отвечая на вопрос, есть у правозащитников Amnesty International основания считать, что ограничительные меры по коронавирусу используются для подавления прав человека.
Она добавила, что ей в связи с этим очень важным кажется предложение президента России Владимира Путина о том, что каждый глава субъекта РФ должен определить, исходя из ситуации в своем регионе, тот режим и перечень ограничительных мер, который им необходим.
"Те, кто действовали по шаблону, столкнулись с протестами людей, потому что эти ограничительные меры были лишние", - отметила Москалькова.
Правозащитная организация Amnesty International ранее опубликовала доклад, в котором обеспокоена мерами по противодействию коронавирусу стран Восточной Европы и Центральной Азии, включая Россию, Украину, Казахстан, Белоруссию, Азербайджан, Таджикистан и другие. Организация считает их чрезмерными, а также не соответствующим обязательствам в области прав человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,9 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.