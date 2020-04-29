Москалькова прокомментировала протесты из-за ограничительных мер

"Вопрос об обеспокоенности (по теме - ред.) ограничительных мер абсолютно правильный и выстраданный в условиях сегодняшнего дня. Но мы сегодня разговаривали с омбудсменами 11 стран, и все государства вынуждены пойти на ограничительные меры ради жизни и здоровья. Здесь большая, глобальная, я бы сказала даже, научно-философская тема соотношения права индивида и права сообщества. Конечно, индивиду одному хочется больше свободы, и он готов рисковать своим здоровьем. Но сообщество не готово из-за отдельных индивидов заболеть и понести потери для жизни и здоровья своих близких и себя. Найти баланс между этими интересами крайне тяжело", - сказала Москалькова в ходе пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня", отвечая на вопрос, есть у правозащитников Amnesty International основания считать, что ограничительные меры по коронавирусу используются для подавления прав человека.