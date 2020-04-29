Воробьев оценил ситуацию со средствами защиты в Подмосковье

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе достаточно лекарств и средств индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом.
"Постоянно наращивается выпуск масок и респираторов. У нас есть все необходимое, в том числе и лекарства", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
Ранее глава Подмосковья подписал постановление, продляющее срок ограничений по коронавирусу в регионе до 11 мая включительно. В понедельник Воробьев уже отмечал, что в регионе есть свободные койки с аппаратами искусственной вентиляции лёгких и кислородом, лекарства и все необходимое для пациентов с COVID-19. На прошлой неделе он информировал, что в Московской области создан запас лекарств, рекомендованный министерством здравоохранения России для лечения пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.