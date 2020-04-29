В Турции оценили ситуацию с распространением коронавируса

АНКАРА, 29 апр - РИА Новости. Глава минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что его страна прошла пик эпидемии коронавируса.
Как сообщил Коджа накануне, число случаев коронавируса в стране превысило 114 тысяч, умерли около 3 тысяч, вылечились более 38 тысяч человек. При этом число вылечившихся за сутки стало рекордным, впервые превысив 5 тысяч.
"Уровень летальности от коронавируса в Турции является самым низким в Европе. Пик пандемии в стране прошел. При соблюдении ограничительных мер до конца мая нового роста числа больных не ожидается", - сказал Коджа журналистам.
По словам министра, около 60% зараженных проживают в Стамбуле, и большим успехом властей является то, что удалось сдержать распространения коронавируса в 20-миллионном мегаполисе. Он добавил, что около 6% зараженных в стране составляют медработники.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,9 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.