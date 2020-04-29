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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-29T18:15
https://ria.ru/20200429/1570764839.html
В Турции оценили ситуацию с распространением коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/106775/35/1067753587_0:185:2000:1310_1036x0_80_0_0_b38db717febde37ec1e2faff924e1e80.jpg
РИА Новости

В Турции оценили ситуацию с распространением коронавируса

18:15 29.04.2020
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© РИА Новости / Виктория ВиатрисСкорая помощь на улице Стамбула
Скорая помощь на улице Стамбула
© РИА Новости / Виктория Виатрис
Скорая помощь на улице Стамбула. Архивное фото
АНКАРА, 29 апр - РИА Новости. Глава минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что его страна прошла пик эпидемии коронавируса.
Как сообщил Коджа накануне, число случаев коронавируса в стране превысило 114 тысяч, умерли около 3 тысяч, вылечились более 38 тысяч человек. При этом число вылечившихся за сутки стало рекордным, впервые превысив 5 тысяч.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
"Уровень летальности от коронавируса в Турции является самым низким в Европе. Пик пандемии в стране прошел. При соблюдении ограничительных мер до конца мая нового роста числа больных не ожидается", - сказал Коджа журналистам.
По словам министра, около 60% зараженных проживают в Стамбуле, и большим успехом властей является то, что удалось сдержать распространения коронавируса в 20-миллионном мегаполисе. Он добавил, что около 6% зараженных в стране составляют медработники.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,9 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗТурцияЕвропаСтамбулВ мире
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