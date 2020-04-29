Мясников рассказал об уникальном пациенте с COVID-19

"Он (пациент. — Прим. ред.) может сидеть и разговаривать, а при этом у него сатурация кислорода 46 (процентов. — Прим. ред.). Я в жизни не видел живого человека с сатурацией 46, потому что 70 и ниже — он давно интубирован", — рассказал доктор.