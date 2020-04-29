Мясников рассказал об уникальном пациенте с COVID-19

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Состояние пациентов, больных коронавирусом, может очень резко ухудшаться, заявил главврач московской городской больницы № 71 Александр Мясников в эфире Соловьев Live.
В качестве примера он привел случай из врачебной практики.
"Он (пациент. — Прим. ред.) может сидеть и разговаривать, а при этом у него сатурация кислорода 46 (процентов. — Прим. ред.). Я в жизни не видел живого человека с сатурацией 46, потому что 70 и ниже — он давно интубирован", — рассказал доктор.
Сатурация
Уровень насыщения кислородом гемоглобина крови
Пандемия коронавируса
Случаи заражения коронавирусом зафиксированы практически во всех странах мира. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. Общее число зараженных в мире составило почти три миллиона человек, из них более 204 тысяч скончались.
В России, по последним данным, число зараженных составляет более 99 тысяч человек, 972 из них умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Интубация
Введение трубки во внешнее или внутреннее отверстие тела