Суд зарегистрировал дело о крушении SSJ100 в Шереметьево

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Химкинский городской суд Подмосковья зарегистрировал уголовное дело о катастрофе Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево в мае прошлого года, в которой погиб 41 человек, сообщили РИА Новости в суде.
На скамье подсудимых окажется один человек, командир судна Денис Евдокимов. Ему вменяют нарушение правил эксплуатации самолета, которые, по суждению СК РФ, и обернулись трагедией.
15 апреля, 14:07СК опубликовал видео крушения SSJ100 в Шереметьево
"Данное дело поступило в суд и было зарегистрировано 22 апреля, материалы дела переданы на рассмотрение судье Александру Беспалову", - рассказал собеседник агентства, отметив, что дата рассмотрения будет назначена позже.
По версии следствия, Евдокимов после возвращения в аэропорт вылета произвел "грубую посадку" на взлетно-посадочную полосу. В СК РФ отмечали, что дальнейшие действия Евдокимова, "совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета".
По статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц" Евдокимову грозит вплоть до семи лет лишения свободы.
Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в "Шереметьево" и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в тот день в Подмосковье наблюдалась гроза. По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек.
17 октября 2019, 11:57ЧП в ШереметьевоВ СК назвали главную причину гибели пассажиров сгоревшего SSJ100