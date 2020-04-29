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Ликвидация возгорания на борту самолета в аэропорту Шереметьево
ЧП в Шереметьево
2020-04-29T18:13
https://ria.ru/20200429/1570764638.html
Суд зарегистрировал дело о крушении SSJ100 в Шереметьево
https://cdn24.img.ria.ru/images/155329/11/1553291121_1196:1018:3027:2048_1036x0_80_0_0_866bdc55082987bae8a89bae0e598bb4.jpg
РИА Новости

Суд зарегистрировал дело о крушении SSJ100 в Шереметьево

18:13 29.04.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкОбгоревший фюзеляж самолета компании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet-100 на летном поле в аэропорту Шереметьево
Обгоревший фюзеляж самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 на летном поле в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Обгоревший фюзеляж самолета компании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet-100 на летном поле в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Химкинский городской суд Подмосковья зарегистрировал уголовное дело о катастрофе Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево в мае прошлого года, в которой погиб 41 человек, сообщили РИА Новости в суде.
На скамье подсудимых окажется один человек, командир судна Денис Евдокимов. Ему вменяют нарушение правил эксплуатации самолета, которые, по суждению СК РФ, и обернулись трагедией.
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"Данное дело поступило в суд и было зарегистрировано 22 апреля, материалы дела переданы на рассмотрение судье Александру Беспалову", - рассказал собеседник агентства, отметив, что дата рассмотрения будет назначена позже.
По версии следствия, Евдокимов после возвращения в аэропорт вылета произвел "грубую посадку" на взлетно-посадочную полосу. В СК РФ отмечали, что дальнейшие действия Евдокимова, "совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета".
По статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц" Евдокимову грозит вплоть до семи лет лишения свободы.
Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в "Шереметьево" и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в тот день в Подмосковье наблюдалась гроза. По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек.
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ЧП в ШереметьевоШереметьевоSukhoi SuperjetАэрофлотСледственный комитет России (СК РФ)Химкинский городской судМоскваМурманскПроисшествия
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