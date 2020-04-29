Суд зарегистрировал дело о крушении SSJ100 в Шереметьево

На скамье подсудимых окажется один человек, командир судна Денис Евдокимов. Ему вменяют нарушение правил эксплуатации самолета, которые, по суждению СК РФ, и обернулись трагедией.

"Данное дело поступило в суд и было зарегистрировано 22 апреля, материалы дела переданы на рассмотрение судье Александру Беспалову", - рассказал собеседник агентства, отметив, что дата рассмотрения будет назначена позже.

По версии следствия, Евдокимов после возвращения в аэропорт вылета произвел "грубую посадку" на взлетно-посадочную полосу. В СК РФ отмечали, что дальнейшие действия Евдокимова, "совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета".

По статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц" Евдокимову грозит вплоть до семи лет лишения свободы.