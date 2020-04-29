Швейцария смягчит ограничения на въезд в страну для выходцев из стран ЕС

Федеральный советник отметила, что с 25 марта въезд в Швейцарию разрешен только гражданам страны, обладателем вида на жительство, а также приграничным работникам и "тем, кому это абсолютно необходимо".

По ее словам, приграничный контроль с соседними странами останется, однако будет модифицирован с учетом роста траффика из-за возврата к работе в Швейцарии граждан соседних европейских стран.

По решению Федерального совета, которое было опубликовано в среду, с 11 мая кантоны должны будут рассмотреть все заявления на получение вида на жительство или приграничной визы, поданные до введения ограничений на въезд 25 марта работниками из стран ЕС и ЕАСТ, а также разрешения о найме на краткосрочную работу у работодателя в Швейцарии на срок, не превышающий 90 дней в году. Также станет возможным воссоединение семей для граждан Швейцарии и стран ЕС.