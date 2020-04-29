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2020-04-29T18:12
https://ria.ru/20200429/1570764586.html
Швейцария смягчит ограничения на въезд в страну для выходцев из стран ЕС
https://cdn24.img.ria.ru/images/156231/56/1562315691_0:159:3077:1889_1036x0_80_0_0_98305fd3499351c029b6b6f5acab2954.jpg
РИА Новости

Швейцария смягчит ограничения на въезд в страну для выходцев из стран ЕС

18:12 29.04.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 29 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Швейцария с 11 мая смягчает ограничения на въезд в страну для выходцев из стран ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), не имеющих швейцарского вида на жительство, однако приграничный контроль с соседними государствами остается в силе, заявила на брифинге в Берне глава Федерального департамента (министерства) юстиции и полиции Карин Келлер-Зтуттер.
"Мы с 11 мая, в качестве первого этапа, хотим нормализовать процесс въезда в Швейцарию, как это было до введения ограничений с 25 марта. Речь идет о рассмотрении запросов на пребывание или въезд на территорию Швейцарии для работы выходцев из стран Евросоюза и Европейской ассоциации свободной торговли", - сказала она.
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Федеральный советник отметила, что с 25 марта въезд в Швейцарию разрешен только гражданам страны, обладателем вида на жительство, а также приграничным работникам и "тем, кому это абсолютно необходимо".
По ее словам, приграничный контроль с соседними странами останется, однако будет модифицирован с учетом роста траффика из-за возврата к работе в Швейцарии граждан соседних европейских стран.
Второй этап снятия ограничений намечен на 8 июня.
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По решению Федерального совета, которое было опубликовано в среду, с 11 мая кантоны должны будут рассмотреть все заявления на получение вида на жительство или приграничной визы, поданные до введения ограничений на въезд 25 марта работниками из стран ЕС и ЕАСТ, а также разрешения о найме на краткосрочную работу у работодателя в Швейцарии на срок, не превышающий 90 дней в году. Также станет возможным воссоединение семей для граждан Швейцарии и стран ЕС.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЕвросоюзШвейцарияБерн (город)В мире
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