Патриарх Кирилл отстранил Андрея Кураева от проведения служб

Такое решение принято из-за публичного оскорбления памяти бывшего настоятеля Богоявленского кафедрального собора Москвы протоиерея Александра Агейкина, который 21 апреля умер от осложнений из-за коронавируса. Протодиакон в этот же день в своем Livejournal негативно высказался о покойном.

В указе патриарха также говорится, что при принятии решения учитывались и "предыдущие деяния, относительно которых поступали жалобы".

Оскорбил память

Оскорбление памяти Агейкина, по словам патриарха Кирилла, сделано, "невзирая на скорбь его жены и детей, в день его кончины, что характеризует это деяние не только как безнравственное, но и как особенно циничное, что вызвало возмущение архиереев, клириков и мирян Русской православной церкви".

Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал решение законным и принятым "по совести".

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"Я сейчас везу замечательного плюшевого медвежонка своим внучкам, и это для меня гораздо более актуально и важнее", — отметил протодиакон.

Биография Александра Агейкина

Александр Агейкин был рукоположен в сан диакона в 1996 году. В 2000-2013 годах служил в храме Христа Спасителя, будучи уже протодьяконом. В 2012 году стал священником, а в следующем году был назначен настоятелем Богоявленского кафедрального собора в Елохове.

В 2016 году был назначен председателем Церковно-общественного совета при патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения, а в 2017 году — заместителем руководителя Административного секретариата Московской патриархии.

Председатель Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов заявил РИА Новости, что Агейкин был "достойнейшим служителем Церкви" и человеком "без какого-либо превозношения и апломба". Глава Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион со своей стороны отметил, что Агейкин многое сделал для укрепления связей РПЦ и РПЦЗ и "всегда тепло принимал представителей духовенства и мирян из Зарубежной Руси".