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Религия и мировоззрение
2020-04-30T23:25
https://ria.ru/20200429/1570764541.html
Патриарх Кирилл отстранил Андрея Кураева от проведения служб
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570748238_0:195:3116:1947_1036x0_80_0_0_0df97bbe692bb03904b454a7488b5862.jpg
РИА Новости

Патриарх Кирилл отстранил Андрея Кураева от проведения служб

18:12 29.04.2020 (обновлено: 23:25 30.04.2020)
74043
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАндрей Кураев
Андрей Кураев
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл временно отстранил протодиакона Андрея Кураева от проведения служб, сообщили в Московской городской епархии РПЦ.
Такое решение принято из-за публичного оскорбления памяти бывшего настоятеля Богоявленского кафедрального собора Москвы протоиерея Александра Агейкина, который 21 апреля умер от осложнений из-за коронавируса. Протодиакон в этот же день в своем Livejournal негативно высказался о покойном.
В указе патриарха также говорится, что при принятии решения учитывались и "предыдущие деяния, относительно которых поступали жалобы".

Оскорбил память

Оскорбление памяти Агейкина, по словам патриарха Кирилла, сделано, "невзирая на скорбь его жены и детей, в день его кончины, что характеризует это деяние не только как безнравственное, но и как особенно циничное, что вызвало возмущение архиереев, клириков и мирян Русской православной церкви".
Настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове города Москвы Александр Агейкин
25 апреля, 17:05Религия и мировоззрение
В РПЦ рассказали, как протоиерей Александр Агейкин заразился COVID-19
Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал решение законным и принятым "по совести".
Кураев прокомментировал свое отстранение в разговоре с "Говорит Москва".
"Я сейчас везу замечательного плюшевого медвежонка своим внучкам, и это для меня гораздо более актуально и важнее", — отметил протодиакон.

Биография Александра Агейкина

Александр Агейкин был рукоположен в сан диакона в 1996 году. В 2000-2013 годах служил в храме Христа Спасителя, будучи уже протодьяконом. В 2012 году стал священником, а в следующем году был назначен настоятелем Богоявленского кафедрального собора в Елохове.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в храме Христа Спасителя в Москве
24 апреля, 10:40Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл рассказал о протоиерее Александре Агейкине
В 2016 году был назначен председателем Церковно-общественного совета при патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения, а в 2017 году — заместителем руководителя Административного секретариата Московской патриархии.
Председатель Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов заявил РИА Новости, что Агейкин был "достойнейшим служителем Церкви" и человеком "без какого-либо превозношения и апломба". Глава Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион со своей стороны отметил, что Агейкин многое сделал для укрепления связей РПЦ и РПЦЗ и "всегда тепло принимал представителей духовенства и мирян из Зарубежной Руси".
Оскорбление памяти покойного Агейкина очевидно стало последней каплей в череде "деяний" Кураева, на которые патриарху Кириллу, как поясняется в его указе, "поступали жалобы". В последние годы протодиакон позволял себе очень резкую критику РПЦ и ее священноначалия. В том числе и за то, что Церковь, по его мнению, поздно закрыла храмы для прихожан в условиях эпидемии коронавируса. Дальнейшую судьбу Кураева в РПЦ, согласно патриаршему указу, решит "епархиальный церковный суд".
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеОбщество
Популярные комментарии
Один из немногих священнослужителей,который служит Богу,а не Гундяеву
29 апреля, 19:14
ssedov7vlad
59210227
"Я сейчас везу замечательного плюшевого медвежонка своим внучкам, и это для меня гораздо более актуально и важнее", — отметил протодиакон.Более актуально и важнее ?Тогда вы не священник и даже не христианин.Для христианина важнее всего любовь к Богу.
29 апреля, 19:15
rrymar.ludmila2012
39501433
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