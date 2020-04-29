В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 1766

"До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 1766 фактов заражения коронавирусной инфекцией. За сутки инфицированы 49 человек. 1267 человек вылечились, 23 скончались, 476 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 18 из них оценивается как тяжелое, 26 – средней степени тяжести, состояние остальных стабильное",- говорится в сообщении штаба.