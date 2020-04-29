В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 1766

БАКУ, 29 апр - РИА Новости. Общее число заражённых коронавирусом в Азербайджане достигло 1766, за сутки инфицированы 49, число жертв вируса возросло до 23, сообщил в среду оперативный штаб при кабмине республики.
"До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 1766 фактов заражения коронавирусной инфекцией. За сутки инфицированы 49 человек. 1267 человек вылечились, 23 скончались, 476 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 18 из них оценивается как тяжелое, 26 – средней степени тяжести, состояние остальных стабильное",- говорится в сообщении штаба.
Уточняется, что всего было проведено 137,379 тысячи тестов на коронавирус.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,9 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.