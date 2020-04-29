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Распространение нового коронавируса
2020-04-29T18:07
https://ria.ru/20200429/1570763333.html
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 1766
https://cdn22.img.ria.ru/images/156289/16/1562891611_0:220:3076:1951_1036x0_80_0_0_2e04611fbe7ebed26abfb0d500eda476.jpg
РИА Новости

В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 1766

18:07 29.04.2020
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© РИА Новости / Владимир ПесняБаку
Баку
© РИА Новости / Владимир Песня
Баку. Архивное фото
БАКУ, 29 апр - РИА Новости. Общее число заражённых коронавирусом в Азербайджане достигло 1766, за сутки инфицированы 49, число жертв вируса возросло до 23, сообщил в среду оперативный штаб при кабмине республики.
"До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 1766 фактов заражения коронавирусной инфекцией. За сутки инфицированы 49 человек. 1267 человек вылечились, 23 скончались, 476 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 18 из них оценивается как тяжелое, 26 – средней степени тяжести, состояние остальных стабильное",- говорится в сообщении штаба.
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Скорость распространения нового коронавируса
Уточняется, что всего было проведено 137,379 тысячи тестов на коронавирус.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,9 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗАзербайджанВ мире
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