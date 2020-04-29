ФАС заподозрила подмосковные ЧОПы в картеле на миллиард рублей

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Территориальное управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Территориальное управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Московской области заподозрило частные охранные предприятия (ЧОП) в сговоре, совокупно они заключили контрактов на 1 миллиард рублей, говорится в сообщении службы.

УФАС обнаружило на торгах по охране объектов и имущества медучреждений региона признаки картельного сговора (часть 1 статьи 11 закона о защите конкуренции). Участники торгов - частные охранные компании с целью поддержания цен на торгах отказались от конкурентной борьбы, и, используя единую инфраструктуру, подавали ценовые предложения с незначительным снижением начальной цены от 0,1% до 4%.

"Общая сумма контрактов, заключенных при реализации картельного соглашения, составила почти 1 миллиард рублей", - говорится в сообщении.

Как отметил начальник управления по борьбе с картелями ведомства Андрей Тенишев, настоящее время устанавливаются все обстоятельства противозаконных действий.