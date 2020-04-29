"Россия — страна возможностей" начинает онлайн-марафон полезных встреч

"Участников ждут и полезные советы во время самоизоляции, и творческие встречи, и эфиры с известными людьми, и обсуждение различных полезных тем. Например, на какую стипендию ты можешь рассчитывать, если ты студент, как правильно трудоустроиться на дистанционную или временную работу. Мы уже запустили несколько дистанционных проектов для широкой аудитории – и в рамках Мастерской управления "Сенеж", и в рамках наших конкурсов. Сейчас мы делаем ставку на молодежный формат. Встречи будут проходить в формате юмористического митапа, зрители смогут задавать свои вопросы, выполнять интересные задания и получать призы", – привели в пресс-службе слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова.