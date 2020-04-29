"Россия — страна возможностей" начинает онлайн-марафон полезных встреч

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Президентская платформа "Россия – страна возможностей" дала старт онлайн-марафону полезных встреч "#Счастьеесть", который будет по 28 мая в рамках всероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" на странице платформы в Инстаграм и включать прямые эфиры лидеров мнений, артистов и блогеров, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
"Участников ждут и полезные советы во время самоизоляции, и творческие встречи, и эфиры с известными людьми, и обсуждение различных полезных тем. Например, на какую стипендию ты можешь рассчитывать, если ты студент, как правильно трудоустроиться на дистанционную или временную работу. Мы уже запустили несколько дистанционных проектов для широкой аудитории – и в рамках Мастерской управления "Сенеж", и в рамках наших конкурсов. Сейчас мы делаем ставку на молодежный формат. Встречи будут проходить в формате юмористического митапа, зрители смогут задавать свои вопросы, выполнять интересные задания и получать призы", – привели в пресс-службе слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова.
Ведущим полезных встреч стал руководитель команды КВН "Михаил Дудиков" Александр Шахназарян.
Марафон стартует с онлайн-встречи с ведущим телешоу "Маска" на НТВ Вячеславом Макаровым и чемпионом России и мира по кудо, бойцом ММА Иваном Шпедтом. Также запланированы встречи с певицей и блогером Мией Бойко, ведущей телешоу "Студия СОЮЗ" Елена Гущиной, руководителем Росмолодежи Александром Бугаевым, председателем студенческого координационного совета Общероссийского профсоюза образования Виктором Шабельником и другими. Следующий эфир пройдет 1 мая в 16:00 с зампредправления Российских студенческих отрядов Екатериной Красиковой.