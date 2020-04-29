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2020-04-29T23:40
https://ria.ru/20200429/1570762495.html
Источник: в Москве мужчина откусил ухо посетителю магазина
https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:159:1611:1065_1036x0_80_0_0_5b7a62c21a388ab190266888cccc1d84.jpg
РИА Новости

Источник: в Москве мужчина откусил ухо посетителю магазина

17:57 29.04.2020 (обновлено: 23:40 29.04.2020)
35429
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Полиция Москвы проводит проверку по факту нанесения телесных повреждений в магазине на севере города, сообщает пресс-служба столичного главка МВД, по информации источника РИА Новости, посетитель откусил ухо покупателю во время конфликта с охранником.
"Поступило сообщение о нанесении телесных повреждений по адресу улица Лихоборские Бугры, 6. На месте работают сотрудники полиции, проводится проверка", — пояснили в полиции.
Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что в магазин вошел посетитель и устроил конфликт с охранником. В ссору вмешался покупатель, при этом злоумышленник откусил ему часть уха.
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big_medved
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Ну...нельзя ведь столько времени на одной крупе сидеть. Уже хрящи в дело пошли.
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Виталий Васин
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