Источник: в Москве мужчина откусил ухо посетителю магазина

"Поступило сообщение о нанесении телесных повреждений по адресу улица Лихоборские Бугры, 6. На месте работают сотрудники полиции, проводится проверка", — пояснили в полиции.

Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что в магазин вошел посетитель и устроил конфликт с охранником. В ссору вмешался покупатель, при этом злоумышленник откусил ему часть уха.