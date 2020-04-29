Источник: в Москве мужчина откусил ухо посетителю магазина

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Полиция Москвы проводит проверку по факту нанесения телесных повреждений в магазине на севере города, сообщает пресс-служба столичного главка МВД, по информации источника РИА Новости, посетитель откусил ухо покупателю во время конфликта с охранником.
"Поступило сообщение о нанесении телесных повреждений по адресу улица Лихоборские Бугры, 6. На месте работают сотрудники полиции, проводится проверка", — пояснили в полиции.
Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что в магазин вошел посетитель и устроил конфликт с охранником. В ссору вмешался покупатель, при этом злоумышленник откусил ему часть уха.