В резиденцию президента Австрии пришло письмо о минировании

По данным газеты, электронное письмо с сообщением о бомбе, а также требованием некой денежной суммы поступило в президентскую канцелярию около 15.00 (16.00 мск). В этот момент Ван дер Беллен находился в здании. Спецслужбы проинформировали его по электронной почте о возможной опасности и вывели из здания.