В резиденцию президента Австрии пришло письмо о минировании

ВЕНА, 29 апр - РИА Новости. Электронное письмо с сообщением о бомбе поступило в адрес резиденции президента Австрии в Вене, федеральный президент Александер Ван дер Беллен в этот момент был в здании, но в данный момент находится в безопасности, сообщила в среду газета Österreich.
Ранее полиция Вены сообщила, что проводит эвакуацию в императорском дворце Хофбург из-за поступивших сообщений о бомбе. В Хофбурге, помимо прочего, расположена резиденция президента Австрии.
По данным газеты, электронное письмо с сообщением о бомбе, а также требованием некой денежной суммы поступило в президентскую канцелярию около 15.00 (16.00 мск). В этот момент Ван дер Беллен находился в здании. Спецслужбы проинформировали его по электронной почте о возможной опасности и вывели из здания.
Как сообщает газета, площадь перед президентской канцелярией, а также прилегающая к ней территория ведомства федерального канцлера оцеплены.
23 апреля, 18:08В Сочи частично эвакуировали торговый центр из-за "минирования"