В Боснии и Герцеговине число жертв коронавируса достигло 65

БЕЛГРАД, 29 апр – РИА Новости. Число жертв Число жертв коронавируса Боснии и Герцеговине (БиГ) на фоне смягчения мер достигло к среде 65 человек, всего выявлено 1677 зараженных с начала пандемии, сообщило министерство по делам граждан БиГ.

"К 29 апреля с начала пандемии в БиГ выявлено 1677 зараженных COVID-19, 710 человек выздоровели и 65 скончались", - сообщило министерство в среду.

Из общего числа 33 умерших и 893 зараженных приходятся на хорватско-мусульманский энтитет (часть страны) Федерацию Боснии и Герцеговины (ФБиГ), остальные на Республику Сербскую БиГ и специальный округ Брчко

В минувший вторник в Федерации БиГ были выявлены за сутки 50 новых зараженных COVID-19, в то время как ранее дневное число новых больных колебалось около 20. Медики связывают рост заболеваемости с ослаблением ограничительных мер.

В минувшую среду Конституционный суд БиГ признал введенный ранее Управлением гражданской защиты ФБиГ запрет на выход из дома гражданам до 18 лет и старше 65 лет противоправным. Властям пришлось отменить свое решение и снять ограничительные меры, массы граждан вышли на улицы, хотя МВД ФБиГ и органы здравоохранения выражали несогласие.

В течение недели также выяснилось, что закупленные с одобрения Управления гражданской защиты ФБиГ в КНР 100 аппаратов искусственной вентиляции легких на сумму 10,5 миллиона конвертируемых марок (около 5 миллионов евро) приобретены с нарушениями. Покупателем на бюджетные средства с боснийской стороны выступило частное сельхозпредприятие "Серебряная малина", принадлежащее местному телеведущему. В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства проведения закупки и законность расходования средств.

Кроме того, в минувшую субботу глава управления гражданской защиты ФБиГ Фахрудин Солак не справился с управлением и попал в серьезное ДТП на мотоцикле. С многочисленными переломами он был доставлен в больницу в Сараево . Таким образом возглавляемый им кризисный штаб по борьбе с COVID-19 оказался в череде затруднений.