В Подмосковье усилят патруль для контроля режима самоизоляции

"Погода (на майские праздники), как мы знаем, будет хорошая, поэтому нужно держать ухо востро в том плане, что должен быть контроль. Если вы говорите про шашлыки, то этого мы не должны допустить, будут усилены бригады патрулирования", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия-1".