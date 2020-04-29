В Подмосковье усилят патруль для контроля режима самоизоляции

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Патруль для контроля режима самоизоляции усилят на майские праздники в Подмосковье, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
"Погода (на майские праздники), как мы знаем, будет хорошая, поэтому нужно держать ухо востро в том плане, что должен быть контроль. Если вы говорите про шашлыки, то этого мы не должны допустить, будут усилены бригады патрулирования", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия-1".
Он отметил, что нарушителей будут штрафовать. "Я очень прошу всех жителей, особенно молодых, думать головой", - подчеркнул губернатор.
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