Помпео обвинил Иран в поставках "неизвестной помощи" Венесуэле

"Я хотел бы освежить информацию о связях режима (президента Венесуэлы Николаса – ред.) Мадуро с Исламской Республикой Иран. За последние несколько дней большое число самолетов, принадлежащих Mahan Air, доставили неизвестную помощь режиму Мадуро", - сказал Помпео журналистам.

"Эти полеты должны быть прекращены, и страны должны принять меры со своей стороны, чтобы запретить полеты над своей территорией, как уже многие отказали этой находящейся под санкциями авиакомпании в праве совершать посадку", - добавил госсекретарь.