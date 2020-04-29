Помпео обвинил Иран в поставках "неизвестной помощи" Венесуэле

ВАШИНГТОН, 29 апр – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в поставках "неизвестной помощи" властям Венесуэлы и потребовал прекратить полеты туда самолетов иранской компании Mahan Air.
"Я хотел бы освежить информацию о связях режима (президента Венесуэлы Николаса – ред.) Мадуро с Исламской Республикой Иран. За последние несколько дней большое число самолетов, принадлежащих Mahan Air, доставили неизвестную помощь режиму Мадуро", - сказал Помпео журналистам.
"Эти полеты должны быть прекращены, и страны должны принять меры со своей стороны, чтобы запретить полеты над своей территорией, как уже многие отказали этой находящейся под санкциями авиакомпании в праве совершать посадку", - добавил госсекретарь.
США вносили в санкционные списки Mahan Air дважды: по подозрению в "поддержке терроризма" и за "роль в распространении оружия массового поражения".
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.