ЦБ пояснил, как платить по кредитам во время нерабочих дней до 11 мая

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Банк России пояснил, как осуществлять платежи по кредитам в период нерабочих и праздничных дней до 11 мая, в частности обязательства по сделкам, срок исполнения которых приходится на период с 6 по 8 мая, переноситься не будут, следует из сообщения регулятора на сайте.
Накануне президент РФ Владимир Путин заявил о продлении режима нерабочих дней до 11 мая.
"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни c 6 по 8 мая, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - говорится в сообщении.
При этом для сделок, срок исполнения которых приходится на праздничный нерабочий день 1 мая, выходные дни с 2 по 5 мая включительно, днем окончания срока считается 6 мая.
"Для сделок, срок исполнения которых приходится на праздничный нерабочий день 9 мая, выходные дни 10 и 11 мая, днем окончания срока считается 12 мая", - указывает также ЦБ.
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