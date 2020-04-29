ЦБ пояснил, как платить по кредитам во время нерабочих дней до 11 мая

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Банк России пояснил, как осуществлять платежи по кредитам в период нерабочих и праздничных дней до 11 мая, в частности обязательства по сделкам, срок исполнения которых приходится на период с 6 по 8 мая, переноситься не будут, следует из сообщения регулятора на сайте.