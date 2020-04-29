Эрмитаж возглавил рейтинг посещаемости музеев России

Вид на Зимний дворец и Дворцовую площадь

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Государственный Эрмитаж, в котором в 2019 году побывало почти пять миллионов человек, стал лидером рейтинга самых посещаемых художественных музеев России Государственный Эрмитаж, в котором в 2019 году побывало почти пять миллионов человек, стал лидером рейтинга самых посещаемых художественных музеев России по версии газеты The Art Newspaper Russia.

Второе место у Музеев Московского Кремля (3,1 миллион человек), а третью строчку списка заняла Государственная Третьяковская галерея (2,8 миллиона человек).

Российская редакция международного издания The Art Newspaper, посвященного новостям искусства, публикует свой ежегодный рейтинг уже в восьмой раз. Данные предоставляют более 100 музеев от Владивостока до Калининграда.

Как отмечают в The Art Newspaper Russia, участники чарта из года в год практически не меняются, хотя порой случаются заметные перестановки. И если по сравнению с прошлым годом Эрмитаж вновь сохранил за собой лидерство, то Русский музей (2,3 миллиона человек) сместился в рейтинге на одну позицию, заняв четвертое место.

Завершает топ-5 московский Мультимедиа Арт Музей (1,9 миллиона человек). Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина (1,4 миллиона человек) оказался на шестой строчке.

В первую десятку, наряду с государственными институциями, попали и частные: Музей Фаберже (993 тысячи человек) и Музей современного искусства "Гараж" (942 тысячи человек).

Что касается рейтинга в регионах, то здесь, по версии издания, самым популярным стал подмосковный "Новый Иерусалим" (почти полмиллиона человек).

А отдельный список парковых комплексов возглавил "Петергоф", где за год побывало 6,3 миллиона посетителей.

Согласно подсчетам Министерства культуры РФ, отмечает издание, в 2019 году всего по стране зафиксировано свыше 155 миллионов музейных посещений, включая участников образовательных программ и массовых мероприятий.