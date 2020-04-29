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2020-04-29T17:46
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СК возбудил дело о нападении на врачей скорой в Рязани
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РИА Новости

СК возбудил дело о нападении на врачей скорой в Рязани

17:46 29.04.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины и женщины, которые устроили драку с работниками скорой помощи в одном из дворов Рязани, сообщило в среду СУСК РФ по региону.
По данным рязанского интернет-портала ya62.ru, инцидент произошел на улице Крупской. К одному из домов подъехала "скорая", к машине подошла пьяная пара, женщина начала чем-то возмущаться. Когда водитель открыл окно, женщина его ударила, затем в драку полез и ее друг. Началась потасовка, но нападавших усмирила подъехавшая полиция.
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"В ходе мониторинга сети интернет была выявлена информация о нападении из хулиганских побуждений вечером 25 апреля 2020 года во дворе дома по улице Крупской на бригаду скорой помощи. По данному факту… незамедлительно организована доследственная проверка, по результатам которой в отношении двух рязанцев – мужчины и женщины - возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои)", - говорится в сообщении.
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
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