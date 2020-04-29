СК возбудил дело о нападении на врачей скорой в Рязани

"В ходе мониторинга сети интернет была выявлена информация о нападении из хулиганских побуждений вечером 25 апреля 2020 года во дворе дома по улице Крупской на бригаду скорой помощи. По данному факту… незамедлительно организована доследственная проверка, по результатам которой в отношении двух рязанцев – мужчины и женщины - возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои)", - говорится в сообщении.