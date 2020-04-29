Воробьев: Подмосковье вышло на плато по заболеваемости коронавирусом

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Московская область вышла на плато по количеству заражений COVID-19, заявил глава региона Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
"На плато мы вышли. Я думаю, что мы будем на нем какое-то время стоять, потом снижение продолжится. Что касается госпитализаций, то, к сожалению, госпитализаций еще много и их количество по-прежнему растет. И наша система здравоохранения работает в очень напряженном режиме".
Губернатор подчеркнул, что в регионе достаточно лекарств и средств индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом.
Он сообщил также, что на майские праздники в Подмосковье усилят патрули для контроля режима самоизоляции. Он пояснил, что ожидается хорошая погода и "нужно держать ухо востро".
Воробьев добавил, что нарушителей будут штрафовать, и попросил всех жителей, особенно молодых, "думать головой".
Как ранее пояснила РИА Новости доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова, плато — это когда ситуация достигает пика и каждый последующий день прибавляется примерно одинаковое число вновь заболевших. Примерно десять дней заболеваемость находится на плато, затем эпидемия идет на спад.
Всего в России на 29 апреля COVID-19 диагностировали у 99 399 человек, выздоровели 10 286, умерли от заболевания 972 пациента.
В Московской области коронавирус обнаружили у 10 917 жителей, 389 поправились, 90 скончались. За последние сутки количество заболевших выросло на 686 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.