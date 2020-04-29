Воробьев: Подмосковье вышло на плато по заболеваемости коронавирусом

"На плато мы вышли. Я думаю, что мы будем на нем какое-то время стоять, потом снижение продолжится. Что касается госпитализаций, то, к сожалению, госпитализаций еще много и их количество по-прежнему растет. И наша система здравоохранения работает в очень напряженном режиме".