США сделают все для продления эмбарго на поставки оружия Ирану

"Этот запрет истекает через несколько месяцев и, я думаю, что мир понимает, что это ошибка. Мы работаем с каждым нашим партнером, чтобы были предприняты все возможные шаги. Мы работаем с Совбезом ООН, чтобы продлить этот запрет на продажу оружия. И США рассматривают любую возможность, как они это могут сделать", - сообщил он.