РИА Новости
ВАШИНГТОН, 29 апр – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео в рамках брифинга для журналистов в Вашингтоне заявил, США сделают все для продления эмбарго на поставки оружия Ирану, которое истекает в октябре 2020 года.
"Этот запрет истекает через несколько месяцев и, я думаю, что мир понимает, что это ошибка. Мы работаем с каждым нашим партнером, чтобы были предприняты все возможные шаги. Мы работаем с Совбезом ООН, чтобы продлить этот запрет на продажу оружия. И США рассматривают любую возможность, как они это могут сделать", - сообщил он.
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