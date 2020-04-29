Студенты МГУ и ВШЭ продолжат учиться с 6 по 8 мая

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Студенты Московского государственного университета имени Ломоносова и Высшей школы экономики продолжат дистанционное обучение с 6 по 8 мая, несмотря на объявление этих дней нерабочими, сообщили в пресс-службах вузов.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о продлении действия мер в связи с распространением COVID-19 и установлении нерабочих дней 6-8 мая с сохранением зарплаты.
"Неучебные дни до особого распоряжения Минобрнауки не планируется вводить, поэтому 6, 7, 8 мая являются учебными по соответствующему расписанию и, конечно, в дистанционной форме", - рассказали РИА Новости в пресс-службе МГУ.
Как сообщает на сайте ВШЭ, по новому графику в Вышке не будет весенних каникул со 2 по 8 мая. Четвертый модуль продлится до 9 июня, затем студентов ждет сессия с 10 по 30 июня. "Студенты будут отдыхать только в праздничные для всей страны дни: с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая", - добавляют в вузе.
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