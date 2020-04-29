Ученый сравнил уровни смертности от коронавируса и свиного гриппа

Ученый считает, что принятые властями в России ограничительные меры оправданы. "Наверное, эти меры совершенно оправданы, иначе мы бы похоронили гораздо большее количество больных на короткой дистанции", - добавил Шульдяков.

Пандемия свиного гриппа H1N1 продолжалась с января 2009 года до августа 2010 и затронула более 200 стран и территорий. По данным ВОЗ, от свиного гриппа во всем мире скончались 18 449 человек.