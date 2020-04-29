Шесть сотрудников Центра подготовки космонавтов заразились коронавирусом

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Мэр подмосковного Звездного городка Евгений Баришевский заявил, что коронавирусом заболел 41 житель ЗАТО, в том числе 6 сотрудников Центра подготовки космонавтов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,9 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.