В Москве за езду без пропуска будут штрафовать собственника машины

Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В Москве за езду на автомобиле без пропуска будут штрафовать собственника машины. Соответствующие изменения мэр Сергей Собянин внес в указ о порядке пропускного режима в столице.

Нарушения могут фиксировать как уполномоченные должностные лица, так и специальная фото- и видеоаппаратура.

Начиная с 15 апреля для поездок по российской столице на любом виде транспорта требуются цифровые пропуска, которые можно получить на портале Mos.ru, по телефону или через SMS. Тем, кто передвигается на автомобиле, нужно внести в документ данные о машине.

Вчера режим повышенной готовности в столице продлили до 11 мая включительно. Как сообщил Собянин, все выданные спецпропуска будут действительны до 4-го числа. За это время их можно будет продлить на период с 5 по 11 мая.

Пандемия коронавируса

ВОЗ , зафиксировали почти три миллиона случаев заражения коронавирусом, свыше 204 тысяч человек скончались. В России COVID-19 диагностировали у 99 399 человек, 972 пациента скончались, 10 286 выздоровели. Всего в мире, по данным, зафиксировали почти три миллиона случаев заражения коронавирусом, свыше 204 тысяч человек скончались.

На первом месте по количеству жертв и заболевших остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия. В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания, Италия , Франция, Германия, Великобритания, Турция. Россия заняла восьмую строчку, обогнав Иран и Китай.