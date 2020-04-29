В Самарской области число пациентов с COVID-19 на ИВЛ выросло до четырех

САМАРА, 29 апр - РИА Новости. Четыре пациента с коронавирусной инфекцией в Самарской области подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщили в среду журналистам в пресс-службе минздрава региона.
Во вторник ведомство сообщало, что к аппаратам ИВЛ подключены три пациента с COVID-19 в Самарской области.
"У четверых пациентов состояние тяжелое, они находятся на ИВЛ", - сказал представитель пресс-службы.
Состояние остальных заболевших коронавирусом в Самарской области, по данным минздрава, оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести, из общего количества больных 64 человека лечатся дома.
Всего в Самарской области зафиксировано 327 случаев коронавируса, 33 человека выздоровели, пятеро скончались.
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