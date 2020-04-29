Помпео прокомментировал слухи о болезни Ким Чен Ына

ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Независимо от того, кто находится у власти в КНДР, США привержены полной денуклеаризации Корейского полуострова, заявил на пресс-конференции в среду госсекретарь США Майк Помпео.
"Наша миссия остается прежней, независимо от того, что происходит внутри Северной Кореи и с ее руководством, - это реализация достигнутой между председателем Ким Чен Ыном и президентом (Дональдом) Трампом в Сингапуре договоренности о полной и проверяемой денуклеаризации Корейского полуострова", - сказал Помпео. Он отметил, что Вашингтон сохраняет надежду на то, что "удастся выработать путь к этому".
28 апреля, 01:52Трамп отказался делиться информацией о состоянии Ким Чен Ына
Северокорейский лидер Ким Чен Ын не появлялся на публике с 12 апреля. После сообщения южнокорейского издания Daily NK о том, что Ким Чен Ын проходит курс лечения после операции, в ряде СМИ и в социальных сетях стали распространяться слухи об угрозе здоровью лидера КНДР. Daily NK, а также ряд других СМИ, таких как американский телеканал CNN и японский еженедельник "Сюкан Гэндай", в своих сообщениях ссылаются на анонимные источники. Также в СМИ со ссылкой на публикации в социальных сетях стали распространяться слухи о якобы смерти лидера КНДР.