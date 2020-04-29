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2020-04-29T17:29
https://ria.ru/20200429/1570760843.html
Заседание суда по экстрадиции Тинькова в США состоится 13 июля
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РИА Новости

Заседание суда по экстрадиции Тинькова в США состоится 13 июля

17:29 29.04.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредприниматель Олег Тиньков
Предприниматель Олег Тиньков
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Предприниматель Олег Тиньков . Архивное фото
ЛОНДОН, 29 апр – РИА Новости, Наталья Копылова. Техническое заседание Вестминстерского магистратского суда в Лондоне по делу об экстрадиции в США российского бизнесмена Олега Тинькова запланировано на 13 июля, сообщил РИА Новости официальный представитель суда.
Ранее заседание было намечено на 17 апреля, однако из-за пандемии коронавируса было перенесено на более поздний срок. По словам представителя суда, заседание, намеченное на 13 июля, будет носить технический характер, сам Тиньков на слушаниях присутствовать не будет.
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"Это будет заседание с участием юристов обеих сторон, которые должны будут определить дальнейший порядок рассмотрения этого дела", - пояснил собеседник агентства.
"Присутствие мистера Тинькова на данном этапе не требуется", - добавил он.
После определения графика судебных заседаний начнутся слушания по существу, отметил представитель.
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Судебное разбирательство по экстрадиции российского банкира в США проходит в Лондоне по запросу минюста США, обвиняющего Тинькова в подаче заведомо ложной налоговой декларации. Бизнесмену, который на время процесса находится в Лондоне, грозит до шести лет тюрьмы.
В начале марта Тиньков сообщил, что в октябре прошлого года ему был поставлен диагноз острой формы лейкемии, и он прошел несколько курсов химиотерапии. Судебным делом занимается команда юристов.
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Олег ТиньковЛондонСШАВ мире
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