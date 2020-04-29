Заседание суда по экстрадиции Тинькова в США состоится 13 июля

ЛОНДОН, 29 апр – РИА Новости, Наталья Копылова. Техническое заседание Вестминстерского магистратского суда в Техническое заседание Вестминстерского магистратского суда в Лондоне по делу об экстрадиции в США российского бизнесмена Олега Тинькова запланировано на 13 июля, сообщил РИА Новости официальный представитель суда.

Ранее заседание было намечено на 17 апреля, однако из-за пандемии коронавируса было перенесено на более поздний срок. По словам представителя суда, заседание, намеченное на 13 июля, будет носить технический характер, сам Тиньков на слушаниях присутствовать не будет.

"Это будет заседание с участием юристов обеих сторон, которые должны будут определить дальнейший порядок рассмотрения этого дела", - пояснил собеседник агентства.

"Присутствие мистера Тинькова на данном этапе не требуется", - добавил он.

После определения графика судебных заседаний начнутся слушания по существу, отметил представитель.

Судебное разбирательство по экстрадиции российского банкира в США проходит в Лондоне по запросу минюста США, обвиняющего Тинькова в подаче заведомо ложной налоговой декларации. Бизнесмену, который на время процесса находится в Лондоне, грозит до шести лет тюрьмы.