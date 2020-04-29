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Ярославская область
Ярославская область
2020-04-29T17:25
https://ria.ru/20200429/1570760592.html
Эксперт прогнозирует Ярославской области комфортный выход с карантина
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40729/79/407297946_0:0:3106:1747_1036x0_80_0_0_aa7ae810f3f13455e9b1fed14bdf9523.jpg
РИА Новости

Эксперт прогнозирует Ярославской области комфортный выход с карантина

17:25 29.04.2020
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© РИА Новости / Виктор Чернов / Перейти в фотобанкЯрославль
Ярославль
© РИА Новости / Виктор Чернов
Перейти в фотобанк
Ярославль. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Ситуация с COVID-19 в Ярославской области стабильная и контролируется властями, это позволит региону быстро и комфортно выйти с карантина, заявил РИА Новости политолог, глава федеральной экспертной сети "Клуб регионов" Сергей Старовойтов.
Ранее губернатор региона Дмитрий Миронов сообщил, что ввиду стабильной ситуации по коронавирусу в регионе, пока нет необходимости введения цифровых пропусков, но на майские праздники будет усилен контроль на въездах и выездах в регион.
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"В борьбе с коронавирусом во всех регионах важны два параметра – динамика заболеваемости и смертности, а также контролируемость этого процесса. Что касается Ярославской области, то здесь ситуация стабильная, и самое важное - контролируемая региональными властями. Дмитрий Миронов – человек военный, и с дисциплиной у него все в порядке. Поэтому те меры, которые он организовал в Ярославской области - на достаточном уровне, без каких-либо перегибов и метаний", - сказал Старовойтов.
По его словам, Ярославскую область миновала участь регионов, где губернаторы беспорядочно вводили жесткие меры, а затем их отменяли. Также в регионе не было "кадровой чехарды" в попытке найти способ эффективной борьбы с коронавирусом.
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"И главное – губернатору удается поддерживать эффективную коммуникацию с жителями. Он объясняет мотивы укрепления, ужесточения тех или иных мер. Он ведет себя последовательно и удерживает ситуацию, отталкиваясь от реального положения дел. Про цифровые пропуска говорили, но они не введены, потому что ситуация стабилизирована. И он это объяснял в социальных сетях. Ведь пропуска – это крайняя мера", - уверен эксперт.
Эксперт подчеркнул – жители региона должны послушать губернатора и оставаться дома.
"Будем надеяться, что ярославцы еще немножко потерпят, проявят сознательность, а потом Ярославская область начнет постепенно планово выходить с карантина. И, судя по той динамике, которую демонстрирует регион, это удастся сделать достаточно быстро, не затягивая, потому что цифры не пугающие", - подчеркнул собеседник.
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В Ярославской области на 29 апреля 483 заболевших коронавирусом, из них 27 диагнозов подтвердились в минувшие сутки. Выздоровели 60 человек, скончались четверо.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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