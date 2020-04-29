Эксперт прогнозирует Ярославской области комфортный выход с карантина

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Ситуация с Ситуация с COVID-19 Ярославской области стабильная и контролируется властями, это позволит региону быстро и комфортно выйти с карантина, заявил РИА Новости политолог, глава федеральной экспертной сети "Клуб регионов" Сергей Старовойтов.

Ранее губернатор региона Дмитрий Миронов сообщил, что ввиду стабильной ситуации по коронавирусу в регионе, пока нет необходимости введения цифровых пропусков, но на майские праздники будет усилен контроль на въездах и выездах в регион.

"В борьбе с коронавирусом во всех регионах важны два параметра – динамика заболеваемости и смертности, а также контролируемость этого процесса. Что касается Ярославской области, то здесь ситуация стабильная, и самое важное - контролируемая региональными властями. Дмитрий Миронов – человек военный, и с дисциплиной у него все в порядке. Поэтому те меры, которые он организовал в Ярославской области - на достаточном уровне, без каких-либо перегибов и метаний", - сказал Старовойтов.

По его словам, Ярославскую область миновала участь регионов, где губернаторы беспорядочно вводили жесткие меры, а затем их отменяли. Также в регионе не было "кадровой чехарды" в попытке найти способ эффективной борьбы с коронавирусом.

"И главное – губернатору удается поддерживать эффективную коммуникацию с жителями. Он объясняет мотивы укрепления, ужесточения тех или иных мер. Он ведет себя последовательно и удерживает ситуацию, отталкиваясь от реального положения дел. Про цифровые пропуска говорили, но они не введены, потому что ситуация стабилизирована. И он это объяснял в социальных сетях. Ведь пропуска – это крайняя мера", - уверен эксперт.

Эксперт подчеркнул – жители региона должны послушать губернатора и оставаться дома.

"Будем надеяться, что ярославцы еще немножко потерпят, проявят сознательность, а потом Ярославская область начнет постепенно планово выходить с карантина. И, судя по той динамике, которую демонстрирует регион, это удастся сделать достаточно быстро, не затягивая, потому что цифры не пугающие", - подчеркнул собеседник.

В Ярославской области на 29 апреля 483 заболевших коронавирусом, из них 27 диагнозов подтвердились в минувшие сутки. Выздоровели 60 человек, скончались четверо.