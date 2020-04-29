В Красноярске загорелись постройки на площади в 300 "квадратов"

КРАСНОЯРСК, 29 апр - РИА Новости. Несколько сараев загорелись в Красноярске, затем огонь перекинулся на соседний автосервис, общая площадь пожара составляет 300 квадратных метров, сообщили журналистам в краевом главке МЧС.
"На улице Пирогова, 7, загорание стаек (сараев – ред.) на площади 100 квадратных метров. Позже огонь перекинулся на второй этаж расположенного рядом автосервиса. Общая площадь пожара 300 квадратных метров", - сказали в главке.
По данным спасателей, пожар тушат 21 человек и семь автоцистерн.