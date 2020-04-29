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Иркутская область
Иркутская область
2020-04-29T17:18
https://ria.ru/20200429/1570760193.html
Медорганизации Приангарья подготовились к приему пациентов с COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570570783_0:0:2928:1646_1036x0_80_0_0_e73ab7ff60320516f2c726709da2b808.jpg
РИА Новости

Медорганизации Приангарья подготовились к приему пациентов с COVID-19

17:18 29.04.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинский работник. Архивное фото
ИРКУТСК, 29 апр – РИА Новости. Инфекционные лечебные учреждения Иркутской области, где развернуты почти 1,2 тысячи коек, готовы к приему больных с COVID-19, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на врио губернатора Игоря Кобзева.
На совещании, которое во вторник провел президент РФ Владимир Путин, Кобзев доложил о готовности региона к борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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"В семи инфекционных лечебных учреждениях региона развернуто 1195 коек. Медицинские организации в Приангарье полностью подготовлены для приема больных, обеспечены средствами индивидуальной защиты и препаратами", - сказал Кобзев.
Отмечается, что перераспределение оборудования было проведено без ущерба для других пациентов.
Из федерального бюджета на оснащение коечного фонда и приобретение необходимого оборудования в Иркутскую область поступило 956 миллионов рублей. Эти средства направлены на приобретение аппаратов ИВЛ, реанимационного оборудования, средств индивидуальной защиты. Сформирован кадровый резерв медицинских работников. Для выплат стимулирующего характера медработникам из федерального и областного бюджетов выделено 550 миллионов рублей.
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В ходе совещания Кобзев высказал предложение придать специальный правовой статус всем категориям медицинского персонала, работающего с коронавирусными больными, и зачесть им время работы с такими пациентами как тройной стаж, то есть один день работы за три дня. Также глава региона попросил подержать субъекты РФ и оснастить их мобильными пунктами тестирования.
Кроме того, Кобзев доложил о мерах поддержки, реализуемых в регионе. Так, из областного бюджета дополнительно выделено более 800 миллионов рублей на софинансирование ежемесячной денежной выплаты на детей от 3 до 7 лет. Более 100 тысяч учащихся из малообеспеченных и многодетных семей на время дистанционного обучения получают продуктовые наборы. Для поддержки малого и среднего бизнеса на 0,5% снижена ставка по региональному налогу на имущество.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Иркутская областьКоронавирус в РоссииИркутская область
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