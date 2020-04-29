Медорганизации Приангарья подготовились к приему пациентов с COVID-19

ИРКУТСК, 29 апр – РИА Новости. Инфекционные лечебные учреждения Инфекционные лечебные учреждения Иркутской области , где развернуты почти 1,2 тысячи коек, готовы к приему больных с COVID-19, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на врио губернатора Игоря Кобзева.

На совещании, которое во вторник провел президент РФ Владимир Путин , Кобзев доложил о готовности региона к борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"В семи инфекционных лечебных учреждениях региона развернуто 1195 коек. Медицинские организации в Приангарье полностью подготовлены для приема больных, обеспечены средствами индивидуальной защиты и препаратами", - сказал Кобзев.

Отмечается, что перераспределение оборудования было проведено без ущерба для других пациентов.

Из федерального бюджета на оснащение коечного фонда и приобретение необходимого оборудования в Иркутскую область поступило 956 миллионов рублей. Эти средства направлены на приобретение аппаратов ИВЛ, реанимационного оборудования, средств индивидуальной защиты. Сформирован кадровый резерв медицинских работников. Для выплат стимулирующего характера медработникам из федерального и областного бюджетов выделено 550 миллионов рублей.

В ходе совещания Кобзев высказал предложение придать специальный правовой статус всем категориям медицинского персонала, работающего с коронавирусными больными, и зачесть им время работы с такими пациентами как тройной стаж, то есть один день работы за три дня. Также глава региона попросил подержать субъекты РФ и оснастить их мобильными пунктами тестирования.

Кроме того, Кобзев доложил о мерах поддержки, реализуемых в регионе. Так, из областного бюджета дополнительно выделено более 800 миллионов рублей на софинансирование ежемесячной денежной выплаты на детей от 3 до 7 лет. Более 100 тысяч учащихся из малообеспеченных и многодетных семей на время дистанционного обучения получают продуктовые наборы. Для поддержки малого и среднего бизнеса на 0,5% снижена ставка по региональному налогу на имущество.