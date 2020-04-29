В Молдавии число заразившихся коронавирусом достигло 3771

"На сегодняшний день подтверждено 133 положительных случая коронавируса, всего у нас 3771 случай", - заявила Думбрэвяну.

Парламент 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней, в это время полномочия принимать решения в стране получает Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях.