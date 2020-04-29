В Молдавии число заразившихся коронавирусом достигло 3771

КИШИНЕВ, 29 апр - РИА Новости. Общее число заразившихся коронавирусом в Молдавии выросло до 3771, за сутки было подтверждено 133 новых случая, заявила на брифинге в среду министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.
Ранее власти Молдавии сообщили о 3638 зарегистрированном случае коронавируса, общее число скончавшихся достигло 109.
"На сегодняшний день подтверждено 133 положительных случая коронавируса, всего у нас 3771 случай", - заявила Думбрэвяну.
Парламент 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней, в это время полномочия принимать решения в стране получает Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,9 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.